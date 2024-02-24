Гюсто сравнил себя с Рисом Джеймсом

Правый защитник «Челси» Мало Гюсто сравнил себя с капитаном клуба Рисом Джеймсом, который является конкурентом француза по позиции. Напомним, англичанин пропустил большую часть сезона из-за травмы. Вероятно, Рис вернётся в строй в апреле.

«Похож ли я на Джеймса? Думаю, мы разные, но когда мы находимся на поле, мы стараемся привнести правильный менталитет, забивая голы и раздавая ассисты», – сказал Гюсто в беседе с The Independent.

Гюсто в этом розыгрыше Английской премьер-лиги отметился четырьмя результативными передачами в 18 матчах. 20-летний Мало проводит дебютную кампанию на туманном Альбионе.