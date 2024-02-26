Экс-игрок сборной Англии: «Я бы не доверил Мудрику даже наполнить свою ванну»

Экс-футболист сборной Англии и бирмингемской «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор критически высказался о выступлении полузащитника лондонского «Челси» Михаила Мудрика в финальном матче Кубка лиги против «Ливерпуля».

«Я бы не доверил Мудрику даже наполнить свою ванну», - передает слова Габриэля Talksport.

Напомним, что финальный матч состоялся на стадионе «Уэмбли». Встреча завершилась минимальной победой «Ливерпуля» со счетом 1:0. Единственный мяч в овертайме забил защитник Виргил ван Дейк.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года за 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов прописаны в качестве бонусов.