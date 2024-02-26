​Клопп упрекнул составителей календаря в Англии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после завоевания Кубка лиги. Как известно, в финале мерсисайдцы переиграли «Челси» со счётом 1:0. Единственный гол защитник Виргил ван Дейк забил на 118-й минуте.

«Я знаю, что фанаты других клубов скажут: «Это всего лишь Кубок лиги». Да, да, да. Но все хотели бы быть здесь», - сказал Клопп в эфире beIN Sports.

Кроме того, немецкий специалист упрекнул составителей футбольного календаря.

«Никто в этой стране не хочет видеть обладателя четырёх трофеев, поэтому следующий раунд Кубка Англии назначили всего через три дня после финала Кубка лиги», - заявил Клопп.