Линекер: «Ван Дейк - настоящий босс»

Экс-футболист национальной сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о минимальной победе «Ливерпуля» над лондонским «Челси» в финальном матче Кубка английской лиги. Мерсисайдцы выиграли со счетом 1:0, единственный гол в овертайме забил защитник Виргил ван Дейк.

«Виргил ван Дейк – настоящий босс», - оставил сообщение эксперт в социальных сетях.

Стоит отметить, что команда из Ливерпуля в десятый раз стала победителем этого турнира.

Ближайший поединок в чемпионате Англии подопечные Юргена Клоппа проведут против «Ноттингем Форест» в субботу, 2 марта. Начало – 18:00 мск.