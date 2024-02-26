Каррагер объяснил, почему «Ливерпуль» победил «Челси»

Экс-игрок «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о результате Кубка английской лиги.

«Результат свидетельствует о том, что футбол – это не только деньги. Главное здесь – подписание правильных игроков и создание между ними связи. У «Ливерпуля» все хорошо с этим. Безусловно, у «Челси» есть футболисты хорошего уровня, однако в нынешнем сезоне они так и не нашли общую химию», - передает слова эксперта Sky Sports.

Финал между «Ливерпулем» и «Челси» состоялся на стадионе «Уэмбли» 25 февраля. Команда Юргена Клоппа одержала победу со счетом 1:0. Единственный гол забил Виргил ван Дейк.