Ван Дейк поделился эмоциями после победы «Ливерпуля» в Кубке лиги

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался после победы над «Челси» в финальном поединке Кубка английской лиги.

Встреча между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу «Ливерпуля». Единственный мяч был забит ван Дейком во втором овертайме на 118-й минуте матча.

— Это было невероятно. Я горжусь всей нашей командой. Это была напряженная игра, в которой у каждой команды были моменты. Я горжусь, что являюсь частью «Ливерпуля», — цитирует нидерландца Sky Sports.

В текущей кампании 32-летний ван Дейк принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и стал автором двух голевых передач.