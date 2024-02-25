​«Челси» проиграл шестой внутренний финал подряд

В воскресенье в финале Кубка английской лиги сражались «Челси» и «Ливерпуль». Мерсисайдцы отпраздновали победу со счётом 1:0 благодаря единственному голу Виргила ван Дейка. Капитан «красных» забил в концовке второго дополнительного тайма.

«Челси» в последний раз выигрывал внутренний трофей в 2018 году – Кубок Англии. С тех пор «пенсионеры» проиграли уже шесть финалов на «Уэмбли» на внутренней арене. Список этих игр приводим ниже.

2019, Кубок лиги, «Челси» - «Манчестер Сити» 0:0 (3:4 пен);

2020, Кубок Англии, «Арсенал» - «Челси» 2:1;

2021, Кубок Англии, «Челси» - «Лестер» 0:1;

2022, Кубок лиги, «Челси» - «Ливерпуль» 0:0 (10:11 пен);

2022, Кубок Англии, «Челси» - «Ливерпуль» 0:0 (5:6 пен);

2024, Кубок лиги, «Челси» - «Ливерпуль» 0:1.