Клопп рассказал о травме Гравенберха

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал повреждение полузащитника команды Райана Гравенберха в финальном матче Кубка английской лиги против лондонского «Челси».

«Надеюсь, что все не так плохо. Райану сделали рентген, перелом не обнаружен. Но у него что-то со связками», - передает слова немецкого специалиста клубная пресс-служба.

Нидерландский футболист покинул поле на носилках после столкновения с Мойсесом Кайседо. Встреча завершилась минимальной победой «Ливерпуля» со счетом 1:0. Единственный гол в концовке овертайма забил центральный защитник «красных» Виргил ван Дейк. Мерсисайдцы в десятый раз выиграли Кубок лиги.