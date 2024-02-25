Почеттино: «Я очень разочарован»

Наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино поделился комментарием после поражения от «Ливерпуля».

25 февраля «синие» проиграли мерсисайдцам в рамках финального матча Кубка английской лиги со счетом 0:1.

«Конечно, я очень разочарован. Мне очень больно. Я доволен командой, ведь игроки приложили огромные усилия, но мы не смогли получить то вознаграждение, которое хотели», — цитирует Почеттино журналист Бобби Винсент.

Следующий свой матч «Челси» проведет 28 февраля. В рамках 1/8 финала Кубка Англии лондонский коллектив примет «Лидс». Начало поединка запланировано на 22:30 по московскому времени.