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Англия. Кубок лиги

Леброн Джеймс поздравил «Ливерпуль» с трофеем

26 Февраля 2024 • 10:27 Комментировать

Звездный американский баскетболист Леброн Джеймс, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», отреагировал на победу «Ливерпуля» в Кубке английской лиги.

«Парни, мои поздравления», - гласит сообщение Джеймса в социальных сетях.

Напомним, что в финале Кубка лиги «Ливерпулю» противостоял лондонский «Челси». Встреча завершилась минимальной победой команды Юргена Клоппа со счетом 1:0. Единственный гол в конце овертайма забил центральный защитник Виргил ван Дейк. «Красные» стали обладателями этого трофея в десятый раз.

Каррагер объяснил, почему «Ливерпуль» победил «Челси»

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Леброн Джеймс
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Сегодня, 26 Февраля
10:27 · Англия. Кубок лиги
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