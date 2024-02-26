Леброн Джеймс поздравил «Ливерпуль» с трофеем

Звездный американский баскетболист Леброн Джеймс, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», отреагировал на победу «Ливерпуля» в Кубке английской лиги.

«Парни, мои поздравления», - гласит сообщение Джеймса в социальных сетях.

Напомним, что в финале Кубка лиги «Ливерпулю» противостоял лондонский «Челси». Встреча завершилась минимальной победой команды Юргена Клоппа со счетом 1:0. Единственный гол в конце овертайма забил центральный защитник Виргил ван Дейк. «Красные» стали обладателями этого трофея в десятый раз.

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