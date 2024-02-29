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Англия. Кубок лиги

​Ровно 20 лет назад «Мидлсбро» выиграл свой единственный трофей

29 Февраля 2024 • 17:46 Комментировать

Ровно 20 лет назад, 29 февраля 2004 года, состоялся финал Кубка английской лиги между «Болтоном» и «Мидлсбро». Футболисты «Мидлсбро» отпраздновали победу со счётом 2:1 благодаря быстрым голам Жоба (2-я минута) и Зендена (7-я минута).

Это единственный серьёзный трофей в клубном музее «Мидлсбро» на сегодняшний день. В настоящий момент «боро» выступают в Чемпионшипе, где занимают 13-е место в турнирной таблице.

Отметим, что в 2005 году «Мидлсбро» играл в финале Кубка УЕФА, где крупно – со счётом 0:4 – проиграл «Севилье».

Новостная рубрика «В этот день»

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