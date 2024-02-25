«Дети Клоппа играли против стоивших миллиард лузеров»: Невилл – о финале Кубка лиги

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на британском телевидении Гари Невилл оценил игру «Челси» и «Ливерпуля» в финальном матче Кубка английской лиги.

«Дети Клоппа играли против стоивших миллиард фунтов лузеров. Лондонцы в дополнительное время просто сдулись», – приводит слова бывшего футболиста Sky Sports.

По мнению Гари, наставник мерсисайдцев Юрген Клопп должен гордиться своими подопечными, так как они в таком молодом возрасте смогли сломить сопротивление соперника и одержать важную победу в турнире.

Напомним, что единственный во встрече мяч был забит на 118-й минуте дополнительного времени. Отличился защитник «красных» Виргил ван Дейк.