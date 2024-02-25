Почеттино заявил, что «Челси» не хватило сил в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался об усталости команды после поражения от «Ливерпуля» в финале Кубка английской лиги.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа. Решающий мяч забил капитан мерсисайдцев Виргил ван Дейк на 118-й минуте.

— В овертайме игрокам стало не хватать энергии. Команда чувствовала, что, возможно, пенальти будут для нас лучшим исходом. Чилуэлл чувствовал себя очень, очень уставшим. Галлахер тоже. Наши усилия были огромными, — цитирует Почеттино журналист Фабрицио Романо.

28 февраля «Челси» примет на своем поле «Лидс» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Начало встречи запланировано на 22:30 по мск.