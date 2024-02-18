Почеттино – о финале Кубка лиги: «Мы должны почувствовать, что можем обыграть «Ливерпуль»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что необходимо его команде для победы над «Ливерпулем» в финале Кубка лиги. Напомним, поединок состоится на следующих выходных на «Уэмбли».

«Мы должны почувствовать, что можем обыграть «Ливерпуль». Думаю, нам предстоит сыграть со второй лучшей командой в мире. Одной из главных вещей будет вера. Сейчас нам предстоит восстановиться и начать подготовку к матчу», – сказал Почеттино на пресс-конференции после выездной ничьи с «Манчестер Сити» (1:1) в Английской премьер-лиге.

Пару недель назад «Ливерпуль» разгромил «Челси» у себя дома 4:1 в рамках АПЛ.