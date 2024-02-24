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Гюсто: «Почеттино знает, что ему нужно разбудить наш победный менталитет»

24 Февраля 2024 • 16:45 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
1 3.35 X 3.75 2 2.05
25.02 18:00

Правый защитник «Челси» Мало Гюсто рассказал об отношениях между футболистами лондонского клуба и главным тренером Маурисио Почеттино.

«Почеттино знает, что ему нужно разбудить наш победный менталитет.  Мы – «Челси», и такой большой клуб должен выигрывать всё. Тренер сильно помогает нам как на поле, так и за кулисами. Он много говорит с нами о тактике и технике. Маурисио является хорошим человеком», – сказал Гюсто в интервью The Athletic.

Почеттино завтра может выиграть свой первый трофей в английском футболе, если «Челси» завтра обыграет «Ливерпуль» в финале Кубка лиги. В чемпионате «синие» под руководством аргентинца идут на десятом месте.

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