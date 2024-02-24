Гюсто: «Почеттино знает, что ему нужно разбудить наш победный менталитет»

Правый защитник «Челси» Мало Гюсто рассказал об отношениях между футболистами лондонского клуба и главным тренером Маурисио Почеттино.

«Почеттино знает, что ему нужно разбудить наш победный менталитет. Мы – «Челси», и такой большой клуб должен выигрывать всё. Тренер сильно помогает нам как на поле, так и за кулисами. Он много говорит с нами о тактике и технике. Маурисио является хорошим человеком», – сказал Гюсто в интервью The Athletic.

Почеттино завтра может выиграть свой первый трофей в английском футболе, если «Челси» завтра обыграет «Ливерпуль» в финале Кубка лиги. В чемпионате «синие» под руководством аргентинца идут на десятом месте.