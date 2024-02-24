Булыкин определил фаворита в финале Кубка лиги «Челси» — «Ливерпуль»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем финале Кубка английской лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем».

По мнению Булыкина, в таких кубковых встречах произойти может произойти всё. Поэтому обе команды в полном праве претендуют на победу в турнире. Однако Дмитрий считает, что фаворитами являются подопечные Юргена Клоппа.

«Учитывая трудности «Челси» по ходу сезона и хорошую форму «Ливерпуля», думаю, матч закончится со счётом 2:1 в пользу «Ливерпуля», - цитирует бывшего футболиста издание Sport24.

Напомним, встреча между командами пройдёт завтра, 25 февраля, на стадионе «Уэмбли» и начнется в 18:00 (мск). Игру обслужит бригада арбитров во главе с Крисом Кавана.