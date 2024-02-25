​«Ливерпуль» обновил рекорд – у клуба 10 кубков лиги

В воскресенье вечером в Англии разыгрывался Кубок лиги – в финале сошлись «Ливерпуль» и «Челси». Судьбу трофея решил один-единственный гол, который был забит в концовке второго дополнительного тайма. Его автором стал защитник Виргил ван Дейк, который точно пробил головой после подачи справа с углового.

«Ливерпуль» обновил рекорд – теперь у команды 10 побед в Кубке лиги. Второй командой по количеству побед в этом турнире является «Манчестер Сити». «Горожане» поднимали над головой кубок лиги восемь раз.

Следующий матч «Ливерпуль» проведёт уже 28 февраля – против «Саутгемптона» в Кубке Англии.