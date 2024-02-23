Почеттино высказался о негативной серии «Челси» в финалах на «Уэмбли»

В воскресенье «Челси» сыграет с «Ливерпулем» в финале Кубка английской лиги. Главный тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино высказался насчёт негативной серии команды – она проиграла пять предыдущих финалов на «Уэмбли».

«Финал начинается и заканчивается. На этом всё. Это история. Конечно, люди обращают внимание на такие факты, но при подготовке мы не думаем о том, что происходило год назад, два года назад или три года назад.

Игроки из нынешнего состава не проигрывали в тех финалах? Возможно, это хорошо, потому что прошлое не влияет на них. С другой стороны, игрокам нужно опыт, чтобы играть в финалах», - сказал Почеттино на пресс-конференции.