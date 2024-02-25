​На «Уэмбли» перед финалом Кубка лиги возникли проблемы

В воскресенье на «Уэмбли» проходит финальный матч Кубка английской лиги между «Челси» и «Ливерпулем». В социальных сетях появляются кадры, на которых видно, что на главной футбольной арене Англии возникли проблемы с пропускной способностью болельщиков. Когда до стартового свистка оставалось менее 15 минут, около входов находилось достаточно много людей. Вероятно, часть из них не успели занять свои места до начала игры.

Следить за развитием событий в матче между «Челси» и «Ливерпулем» можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.