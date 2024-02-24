​Ровно 5 лет назад Кепа отказался от замены в финале, разозлив Сарри

Ровно 5 лет назад, 24 февраля 2019 года, состоялся финальный матч Кубка английской лиги между «Челси» и «Манчестер Сити». Счёт был 0:0, в концовке тогдашний рулевой лондонской команды Маурицио Сарри собирался выпустить на серию пенальти опытного вратаря Вилли Кабальеро. Впрочем, голкипер Кепа Аррисабалага отказался уходить на замену. Сарри бурно реагировал на поступок Кепы – тренер был очень злым. Замена так и не состоялась.

В итоге «Челси» проиграл «Манчестер Сити» по пенальти со счётом 3:4.

Отметим, что в ближайшее воскресенье, 25 февраля, Челси» сыграет в финале Кубка английской лиги против «Ливерпуля».

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