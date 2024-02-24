Чилуэлл – о финале Кубка лиги против «Ливерпуля»: «Надеюсь, Салах сыграет»

Левый защитник «Челси» Бен Чилуэлл с нетерпением ждёт личной дуэли с Мохамедом Салахом.

25 февраля лондонцы сыграют в финале Кубка лиги против «Ливерпуля». Команда Юргена Клоппа испытывает серьёзные трудности с травмами, и одной из главных проблем может стать отсутствие Салаха – его участие в игре находится под вопросом.

«Я бы хотел, чтобы Салах сыграл. Это финал Кубка, «Уэмбли». Было бы захватывающе противостоять такому игроку в таком матче.

Учитывая то, какая у нас молодая команда, через какие взлёты и падения мы прошли, выиграть трофей было бы грандиозным успехом для игроков, персонала и болельщиков. Возможно, это даже важнее, чем Лига чемпионов», – цитирует Daily Mail Чилуэлла.