Невилл дал прогноз на финал Кубка лиги между «Челси» и «Ливерпулем»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл дал прогноз на финальный матч Кубка лиги между «Челси» и «Ливерпулем». Поединок состоится на выходных в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

«Ливерпуль» – фаворит финала Кубка лиги, давайте будем откровенны. Но у «Челси» есть реальный шанс. В матче с «Манчестер Сити» команда показала, что может контратаковать и быть по-настоящему опасной», – цитирует Невилла журналист Саймон Филлипс.

Напомним, «Челси» не побеждал в Кубке лиги с 2015 года. «Ливерпуль» пару недель назад разгромил «синих» на своём поле со счётом 4:1 в рамках Английской премьер-лиги.