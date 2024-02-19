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Невилл дал прогноз на финал Кубка лиги между «Челси» и «Ливерпулем»

19 Февраля 2024 • 15:24 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
25.02 18:00

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл дал прогноз на финальный матч Кубка лиги между «Челси» и «Ливерпулем». Поединок состоится на выходных в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

«Ливерпуль» – фаворит финала Кубка лиги, давайте будем откровенны. Но у «Челси» есть реальный шанс. В матче с «Манчестер Сити» команда показала, что может контратаковать и быть по-настоящему опасной», – цитирует Невилла журналист Саймон Филлипс.

Напомним, «Челси» не побеждал в Кубке лиги с 2015 года. «Ливерпуль» пару недель назад разгромил «синих» на своём поле со счётом 4:1 в рамках Английской премьер-лиги.

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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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