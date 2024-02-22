Клопп – о финале Кубка Лиги с «Челси»: «Не считаю «Ливерпуль» явным фаворитом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем финальном матче Кубка Лиги против «Челси».

Встреча пройдёт 25 февраля на «Уэмбли». После завершения поединка Премьер-лиги против «Лутона», в котором «Ливерпуль» добился победы (4:1), журналисты спросили у Клоппа о скорой встрече с «Челси».

«Являемся ли мы явными фаворитами финала? Нет, я определённо так не считаю. «Челси» значительно прибавил с момента нашей последней встречи. Это будет непросто», – передаёт The Athletic комментарии Клоппа.

Предыдущая встреча «Ливерпуля» с «Челси» завершилась крупной победой «красных» – 4:1. Игра прошла 31 января.