​Клопп ироничной улыбкой отреагировал на отмену гола «Ливерпуля»

«Челси» и «Ливерпуль» в воскресенье сражаются на «Уэмбли» за кубок лиги. Примерно в середине второго тайма защитник «красных» Виргил ван Дейк забил гол головой, однако взятие ворот было отменено – арбитр решил, что положение «вне игры» Ватару Эндо было активным.

Арбитр Крис Кавана оценил эпизод на мониторе, после чего рукой показал жест о фиксации офсайда. Камера тут же поймала Юргена Клоппа – немецкий тренер «Ливерпуля» иронично улыбался.

Следить за финальной игрой между «Челси» и «Ливерпулем» во всех красках можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Спорный момент: Судья отменил гол ван Дейка в финале Кубка лиги