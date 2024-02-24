​Клопп: «Я хочу выиграть Кубок лиги, но не для себя»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о финальном матче Кубка английской лиги против «Челси».

«Я хочу победить в воскресенье, но не для себя и не для моей полки с трофеями. Я хочу победить для ребят, для клуба, для фанатов. Это гораздо важнее, и всё будет продолжаться. Сейчас мы пишем замечательную книгу. Когда я уйду, то мы поставим эту книгу на полку. Затем её продолжит писать кто-то другой. В этом заключается идея», - сказал Клопп журналистам.

Финальный матч Кубка английской лиги между «Челси» и «Ливерпулем» состоится 25 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.