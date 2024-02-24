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Англия. Кубок лиги

​Клопп: «Я хочу выиграть Кубок лиги, но не для себя»

24 Февраля 2024 • 18:57 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
1 3.35 X 3.75 2 2.05
Через 22 ч. 7 мин.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о финальном матче Кубка английской лиги против «Челси».

«Я хочу победить в воскресенье, но не для себя и не для моей полки с трофеями. Я хочу победить для ребят, для клуба, для фанатов. Это гораздо важнее, и всё будет продолжаться. Сейчас мы пишем замечательную книгу. Когда я уйду, то мы поставим эту книгу на полку. Затем её продолжит писать кто-то другой. В этом заключается идея», - сказал Клопп журналистам.

Финальный матч Кубка английской лиги между «Челси» и «Ливерпулем» состоится 25 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп

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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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14:39 · Англия. Премьер-лига
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12:40 · Англия. Премьер-лига
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02:30 · Англия. Кубок лиги
Чилуэлл – о финале Кубка лиги против «Ливерпуля»: «Надеюсь, Салах сыграет»
23 Февраля
19:53 · Англия. Кубок лиги
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