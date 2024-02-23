​Почеттино – о разгроме от «Ливерпуля»: «На «Уэмбли» всё будет по-другому»

В воскресенье «Челси» и «Ливерпуль» разыграют Кубок лиги. Наставник лондонской команды Маурисио Почеттино вспомнил о недавнем крупном поражении от «красных» на «Энфилде» (1:4).

«Это другое. Никогда не бывает одинакового подхода к игре Премьер-лиги и к финалу на нейтральном поле. На «Уэмбли» всё будет по-другому. Трудно сравнивать разные матчи и говорить, что это повлияет на новый матч.

«Ливерпуль» - конкурентоспособная команда. Они могут играть хорошо или чуть хуже. Но они всегда конкурентоспособны, и нам нужно им соответствовать. Думаю, за последние недели мы многому научились. Мы находимся в хорошей форме», - сказал Почеттино.