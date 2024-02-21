Салах и Нуньес могут пропустить финал Кубка лиги с «Челси»

Нападающие «Ливерпуля» Мохамед Салах и Дарвин Нуньес могут пропустить финальный матч Кубка лиги против лондонского «Челси», который состоится 25 февраля на «Уэмбли».

По информации от The Times, оба футболиста страдают от небольших повреждений. Ближайшим матч Премьер-лиги с «Лутоном» Салах и Нуньес, скорее всего, пропустят. Что касается поединка с «Челси», тренерский штаб «Ливерпуля» пока не уверен насчёт участия Дарвина и Мохамеда.

Напомним, в финале с «Челси» точно не сыграют Трент-Алексадер Арнольд и Доминик Собослаи. Под вопросом также находятся Алиссон Бекер и Диогу Жота.