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Дисаси поделился ожиданиями от финала Кубка лиги с «Ливерпулем»

19 Февраля 2024 • 16:30 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
25.02 18:00

Центральный защитник лондонского «Челси» Аксель Дисаси поделился ожиданиями от финала Кубка лиги против «Ливерпуля», который состоится на «Уэмбли» в ближайшие выходные.

«Мы должны извлечь уроки из прошлого матча с «Ливерпулем». Мы показали, что способны подойти к финалу с большой уверенностью. Нам следует хорошо отдохнуть и должным образом подготовиться к игре», – цитирует Дисаси журналист Саймон Филлипс.

Напомним, Дисаси был признан лучшим футболистом матча в последнем туре Английской премьер-лиги, где «Челси» сыграл на выезде вничью с «Манчестер Сити». Француз летом перебрался за «Стэмфорд Бридж» за 45 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Аксель Дисаси

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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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