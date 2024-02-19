Дисаси поделился ожиданиями от финала Кубка лиги с «Ливерпулем»

Центральный защитник лондонского «Челси» Аксель Дисаси поделился ожиданиями от финала Кубка лиги против «Ливерпуля», который состоится на «Уэмбли» в ближайшие выходные.

«Мы должны извлечь уроки из прошлого матча с «Ливерпулем». Мы показали, что способны подойти к финалу с большой уверенностью. Нам следует хорошо отдохнуть и должным образом подготовиться к игре», – цитирует Дисаси журналист Саймон Филлипс.

Напомним, Дисаси был признан лучшим футболистом матча в последнем туре Английской премьер-лиги, где «Челси» сыграл на выезде вничью с «Манчестер Сити». Француз летом перебрался за «Стэмфорд Бридж» за 45 миллионов евро.