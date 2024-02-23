​Почеттино – о словах Клоппа про финал: «Если они не фавориты, то и мы не фавориты»

В воскресенье «Челси» и «Ливерпуль» сыграют в финале Кубка лиги. Рулевой «красных» Юрген Клопп сказал, что его команда не является фаворитом поединка. Комментарий по поводу слов немца дал наставник «синих» Маурисио Почеттино.

«Клопп – один из лучших тренеров в мире вместе с Гвардиолой. Он достаточно умён. Он знает, что в финале могут сложиться разные обстоятельства. Если они не фавориты, то и мы не фавориты. Это финал, нельзя сказать, что есть фаворит.

Но для меня фаворитом является «Ливерпуль». За последние годы их игроки провели ряд разных финалов, а наши футболисты новички в этом плане. Для кого-то это, вероятно, первый финал», - сказал Почеттино на пресс-конференции.