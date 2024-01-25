Чилуэлл: «Челси» нуждается в трофеях»

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл поделился мнением о предстоящем финальном матче Кубка английской лиги против «Ливерпуля».

Напомним, «синие» заслужили право принять участие в решающей игре турнира после того, как одолели «Мидлсбро» по сумме двух матчей (6:2) в 1/2 финала.

«Мы проиграли три финала (два в Кубке Англии и один в Кубке английской лиги), так что у нас есть незаконченные дела на «Уэмбли». Мы хотим выиграть. Немногие из нас выигрывали трофеи в составе «Челси», а этот клуб нуждается в трофеях», — цитирует Чилуэлла Daily Mail.

Напомним, матч «Челси» — «Ливерпуль» состоится 25 февраля. Отметим, что в последний раз «синие» выигрывали Кубок английской лиги в 2015 году.