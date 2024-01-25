Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок лиги

Чилуэлл: «Челси» нуждается в трофеях»

25 Января 2024 • 13:27 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
25.02 19:30

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл поделился мнением о предстоящем финальном матче Кубка английской лиги против «Ливерпуля».

Напомним, «синие» заслужили право принять участие в решающей игре турнира после того, как одолели «Мидлсбро» по сумме двух матчей (6:2) в 1/2 финала.

«Мы проиграли три финала (два в Кубке Англии и один в Кубке английской лиги), так что у нас есть незаконченные дела на «Уэмбли». Мы хотим выиграть. Немногие из нас выигрывали трофеи в составе «Челси», а этот клуб нуждается в трофеях», — цитирует Чилуэлла Daily Mail.

Напомним, матч «Челси» — «Ливерпуль» состоится 25 февраля. Отметим, что в последний раз «синие» выигрывали Кубок английской лиги в 2015 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Бен Чилуэлл

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Назван возможный следующий тренер «Барселоны» «Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» обменяться игроками, англичане уже ответили «Реал» предложит «Баварии» своего игрока в обмен на Дэвиса ​«Реал» готов продать полузащитника – но не дешевле 80 млн евро «Бавария» решила судьбу Тухеля Холанн или Мбаппе: Капелло выбрал нападающего для «Реала» Оуэн назвал игрока «Ливерпуля», способного заменить Салаха в будущем Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Барселоны» Сане определился с предпочтительным местом продолжения карьеры в случае ухода из «Баварии»
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4
Спортивные новости
«Колорадо» разгромил «Вашингтон», Овечкин сделал ассист «Локомотив» неожиданно уступил дома «Сочи» в КХЛ Зверев победил Алькараса и сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open «Адмирал» сенсационно обыграл «Металлург» в матче КХЛ Калинская не смогла выйти в полуфинал Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Января
13:27 · Англия. Кубок лиги
Чилуэлл: «Челси» нуждается в трофеях»
03:53 · Англия. Кубок лиги
​Ван Дейк: «Мы всё сделали правильно»
03:36 · Англия. Кубок лиги
​Куанса: «Невероятные чувства, особые»
02:26 · Англия. Кубок лиги
​Марку Силва: «Надо гордиться нашим выступлением»
02:03 · Англия. Кубок лиги
Клопп доволен выступлением «Ливерпуля»
00:56 · Англия. Кубок лиги
«Ливерпуль» не удержал победу над «Фулхэмом», но вышел в финал Кубка лиги
24 Января
22:38 · Англия. Кубок лиги
«Фулхэм» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
22:03 · Англия. Кубок лиги
​«Ливерпуль» озвучил состав на ответный матч с «Фулхэмом»
21:18 · Англия. Премьер-лига
Азар поиграл в шахматы с болбоем, которого пнул 11 лет назад
18:34 · Англия. Кубок лиги
​В Кубке английской лиги сохранили полуфиналы из двух матчей
09:42 · Англия. Кубок лиги
Почеттино: «Я отчаянно хочу выиграть трофей» 1
02:56 · Англия. Кубок лиги
​Почеттино: «Мы были очень точны и беспощадны у ворот»
02:45 · Англия. Кубок лиги
​Чилуэлл: «Мы добавили энергии»
02:06 · Англия. Кубок лиги
Почеттино: «Палмер обладает невероятным пониманием игры»
01:57 · Англия. Кубок лиги
Каррик – о разгроме от «Челси»: «Нас наказали»
Все новости
Рекомендуем