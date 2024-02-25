​«Челси» и «Ливерпуль» не смогли разыграть кубок лиги за 90 минут, как и два года назад

В воскресенье на «Уэмбли» проходит финальный матч Кубка английской лиги межу «Челси» и «Ливерпулем». Командам не хватило 90 минут для того, чтобы разыграть трофей – на табло горит счёт 0:0. По ходу основного времени мяч дважды побывал в сетке ворот, но голы Рахима Стерлинга и Виргила ван Дейка отменялись.

Теперь команды проведут два дополнительных тайма по 15 минут. Если этого не хватит, дальше будет серия пенальти.

Стоит отметить, что два года назад оба финала между «Челси» и «Ливерпулем» – финалы Кубка лиги и Кубка Англии – завершались со счётом 0:0. В обоих случаях «Ливерпуль» брал верх по пенальти.

Следить за матчем «Челси» - «Ливерпуль» можно в текстовой трансляции.