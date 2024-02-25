​Спорный момент: Судья отменил гол ван Дейка в финале Кубка лиги

В воскресенье в финале Кубка английской лиги играют «Челси» и «Ливерпуль». Ближе к середине второго тайма защитник Виргил ван Дейк точно пробил головой после подачи со штрафного. У нидерландца не было офсайда и казалось, что гол будет засчитан. Впрочем, началась проверка ВАР.

Видеоассистент не смог принять решение сам и подозвал к монитору главного рефери Криса Кавана, чтобы тот оценил ситуацию, а именно то, влиял ли Ватару Эндо на эпизод. А дело вот в чём: Эндо в момент подачи находился «вне игры», и он на линии штрафной заблокировал движение Леви Колвилла, который бежал в направлении ван Дейка. То есть если бы не этот блок, то момент мог сложиться иначе. При этом в социальных сетях фанаты уже сейчас спорят о том, правильное ли решение принял Кавана.

Отметим, что в первом тайме из-за офсайда был отменён гол «Челси». Тогда ВАР разобрался в эпизоде сам.

Следить за игрой «Челси» - «Ливерпуль» можно в текстовой трансляции.