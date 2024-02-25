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Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги

25 Февраля 2024 • 20:45 Комментировать (2)
Челси
0:1
Ливерпуль

«Ливерпуль» и «Челси» сошлись в рамках Кубка английской лиги. Матч за трофей состоялся 25 февраля на стадионе «Уэмбли».

Протокол игры  
Челси0:1Ливерпуль
  118'Ван Дейк Виргил (0:1)
Петрович ДжорджеГюсто МалоДисаси АксельКолвилл ЛевиЧилуэлл Бен  45' 113' (Чалоба Трево ( 113') Кайседо МойсесФернандес ЭнцоПалмер Коул  120'Галлахер Конор 97' (Мадуэке Нони ( 97') Стерлинг Рахим 67' (Нкунку Кристофер ( 67') Джексон Николас 90' (Мудрик Михаил ( 90')
Запасные: Санчес РобертБеттинелли МаркусГилкрист АлфиДжи БиллиТауряйнен Джими
Келлехер КаомхинБрэдли Конор  45' 72' (Кларк Бобби ( 72') Конате Ибраима  82' 106' (Куанса Джарелл ( 106') Ван Дейк ВиргилРобертсон Эндрю 87' (Цимикас Костас ( 87') Макаллистер Алексис  81' 87' (Макконнелл Джеймс ( 87'  107') Эндо ВатаруГравенберх Райан 28' (Гомес Джо ( 28'  120') Эллиотт ХарвиГакпо Коди 87' (Даннс Джейден ( 87') Диас Луис
Запасные: Ниони ТрейАдриан Сан-МигельКумас Льюис
25 февраля. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

 

Наверное, две самые «травмированные» топ-команды АПЛ добрались до финала Кубка английской лиги. «Ливерпуль» не мог рассчитывать на Салаха (вновь получившего травму), Дарвина Нуньеса, Собослаи, Тьяго, Матипа, Жоту, Джонса, Байчетича, Алиссона и Трента. «Челси» ответил своими потерями: Бадьяшиль, Джейимс, Кукурелья, Лавия, Тьяго Силва, Угочукву, Чуквуэмека и Фофана. Из списка травмированных можно собрать ещё две команды.

Но у «Челси» набралось футболистов и на основу: Джексон, Стерлинг, Палмер и Галлахер составили атаку при поддержке Кайседо с Энцо. У «Ливерпуля» же старт смотрелся бедновато: Диас, Эллиот и Гакпо, а ниже Гравенберх, Эндо и Макаллистер. Начали активнее футболисты «Ливерпуля», их совсем не пугало отсутствие лидеров. «Челси» грубо прервал атаки «красных», однако позиционные наступления «Ливерпуля» сменялись одно другим.

Первого опасного момента пришлось ждать минут 15. Луис Диас улетел по краю и пробил в ближний от себя угол. Петрович парировал у штанги, выручив «Челси». Лондонцы только после этого приободрились и пошли в атаку. Палмер покатил мяч на Стерлинга, которому мешает в последний момент помешал пробить Брэдли. Мяч отлетает к тому же Палмеру, который в упор пальнул из убойной позиции, но Келлехер среагировал каким-то чудом.

Затем у «Ливерпуля» ухудшилась ситуация с травмированными. Гравенберх получил удар от Кайседо и не смог игру продолжить. Вышел Джо Гомес, «Ливерпулю» пришлось перестраиваться. «Челси» прочуял момент, забив ещё в первом тайме. Джексон улетел по краю и прострелил, а Стерлинг замкнул. Вот только арбитры не смогли гол засчитать, потому что Николас коленом залез в офсайд.  На перерыв команды ушли при нулях на табло, хотя мог и Гакпо отличиться. Коди ударом головой замыкал наброс Робертсона, обыграл Петровича и попал в штангу.

Долго держалась тишина, и только после часа игрового времени трибуны взорвались. Макаллистера принял на бедро Галлахер – штрафной удар. Энди Робертсон навесил мягко на голову ван Дейку, который легко перевисел Чилуэлла и пробил неотразимо в левую «шестёрку». Гол вроде бы чистый, но тут наступила заминка. Долго совещались арбитры, смотрели повторы, а в итоге всё-таки заметили офсайд Гакпо и микрофол Эндо, прихватившего Колуилла. В итоге мяч не засчитан, игра продолжается с нулями на табло.

На незасчитанный гол «Ливерпуль» ответил «Челси», теперь настал черёд «синих» - они ответили за звон каркаса. Палмер прострелил справа в центр штрафной площади, откуда в касание пробил Галлахер. Конор подставил ногу и мяч угодил аккурат в штангу. Гола не случилось. А ещё более явный момент Галлахер загубил за четыре минуты до конца матча. Конор вывалился на рандеву с голкипером, срезал угол, но пробил точно в корпус Келлехеру, по сути переведя матч в овертайм. Легитимных голов в основное время так и не случилось.

В дополнительных таймах страсти тоже кипели. Молодые Макконнелл и Даннс едва не забили решающий гол. Первый навесил, Ван Дейк организовал скидку, а последний головой кивнул под перекладину – Петрович выручил. «Челси» в ответ ничего не придумал, было владение мячом, были позиционные атаки, но сил на штурм не осталось. «Ливерпуль» тоже события не форсировал, но сумел ужалить под самый занавес.

Шла 118-я минута, когда Кларк заработал угловой удар. Цимикас подал на ближнюю штангу, Ван Дейк набежал и неотразимо пробил в угол – 0:1! Не случилось серии пенальти, «Ливерпуль» забрал Кубок английской лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль

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Комментарии (2) Все комментарии
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Azamat777
25 Февраля 2024 в 21:14
Первый пошел
ЯРЫЙ БРЮС
25 Февраля 2024 в 20:49
Браво , Юрген ! Браво , Верджел ! Браво , Ливерпуль !!!
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