Энцо Фернандес рассказал, насколько важно для «Челси» выиграть Кубок лиги

Полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес высказался насчёт того, насколько важно для его команды выиграть Кубок лиги. Завтра «синие» сыграют в решающем матче турнира против «Ливерпуля», который на данный момент лидирует в Английской премьер-лиге.

«Выиграть Кубок лиги на «Уэмбли» было бы очень важно. Я хочу победить, но это касается не только меня. Я хочу выиграть трофей с этой группой игроков. Мои партнёры заслуживают этот титул, потому что последние 18 месяцев нам далеко не всегда было легко», – цитирует Фернандеса официальный сайт «Челси».

Энцо в нынешнем сезоне отметился тремя голами в чемпионате Англии.