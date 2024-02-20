Вице-президент «Фулхэма» признался, что клуб рассмотрит предложения по Пальинье летом

Вице-президент лондонского «Фулхэма» Тони Хан призналсяв интервью Talksport, что ближайшим летом клуб рассмотрит предложения по трансферу опорного полузащитника Жоау Пальиньи.

Источник отмечает, что в услугах 28-летнего португальца заинтересованы три топ-клуба из Английской премьер-лиги. Речь идёт о лондонском «Челси», «Ливерпуле» и «Манчестер Сити». Летом футболист может оказаться в одном из этих клубов.

Напомним, в под конец летнего трансферного окна 2023 года Палинья был близок к переходу в мюнхенскую «Баварию». Полузащитник уже прошёл медосмотр и был готов подписать контракт, но «Фулхэм» в последний момент заблокировал сделку.