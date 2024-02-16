​Клопп: «У Собослаи есть шансы сыграть в финале, а у Трента – нет»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, смогут ли защитник Трент Александер-Арнольд и полузащитник Доминик Собослаи сыграть против «Челси» в финале Кубка лиги 25 февраля.

«У нас наступает напряжённый период. Люди сейчас думают о финале, но до того момента у нас есть матчи против «Брентфорда» и «Лутона». Я пока ни секунды не думал о финале.

Собослаи восстановится примерно к финалу, так что посмотрим. Трент вернётся, может быть, на неделю или две позже. Я бы сказал, что у Собослаи есть шансы сыграть в финале, а Трент вернётся в строй позже», - сказал Клопп на пресс-конференции.