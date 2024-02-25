Мудрик поделился ожиданиями от финала Кубка лиги с «Ливерпулем»

Вингер «Челси» Михаил Мудрик предвкушает финал Кубка лиги с «Ливерпулем», который состоится сегодня в Лондоне на «Уэмбли». У украинца будет возможность взять свой первый трофей в футболке «синих».

«Я с нетерпением жду финала, особенно против такой большой команды. как «Ливерпуль». Это будет интересный матч. Я уже играл на «Уэмбли» раньше. Это потрясающий стадион, который вмещает около 80 тысяч зрителей. Атмосфера будет ощущаться сполна, поэтому это отличный стадион для финала», – цитирует Мудрика официальный сайт «Челси».

Мудрик в этом розыгрыше Английской премьер-лиги отметился тремя голами и двумя результативными передачами.