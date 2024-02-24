Гюсто: «Мы должны выиграть Кубок лиги для болельщиков»

Правый защитник «Челси» Мало Гюсто заявил, что его команда обязана выиграть Кубок лиги для болельщиков, которые заждались трофеев. В решающем матче турнира «синие» завтра сыграют на «Уэмбли» с лидером Английской премьер-лиги в лице «Ливерпуля».

«Мы должны выиграть этот трофей для болельщиков, потому что они многого ждут от команды. Этот тот трофей может сыграть важную роль для всех. Мы должны воспользоваться возможностью, у нас нет другого выбора. Мы должны выигрывать каждую игру. Мы молоды, но это не оправдание. У нас много качеств, и мы хотим выиграть всё», – сказал Гюсто в интервью Standard Sport.