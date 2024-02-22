«Челси» прошлым летом хотел купить Нуньеса, но «Ливерпуль» наотрез отказался

Лондонский «Челси» летом пытался приобрести у «Ливерпуля» нападающего Дарвина Нуньеса. По информации от The Times, «синие» обращались к мерсисайдцам, чтобы узнать о доступности уругвайца. Впрочем, «Ливерпуль» наотрез отказался продавать игрока.

Нуньес провёл не совсем убедительный первый сезон в «Ливерпуле», отметившись всего 9 голами в Английской премьер-лиге. «Челси» хотел воспользоваться напряжённой ситуацией и приобрести уругвайца, но «Ливерпуль» не согласился на продажу.

В этом сезоне Нуньес достиг прогресса. На его счету 9 голов и 7 результативных передач в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.