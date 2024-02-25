«Челси» и «Ливерпуль» объявили составы на финал Кубка лиги

В воскресенье вечером «Челси» и «Ливерпуль» сойдутся лицом к лицу в финале Кубка английской лиги.

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино включил в стартовый состав таких игроков: Петрович, Гюсто, Дисаси, Колвилл, Чилуэлл, Кайседо, Энцо Фернандес, Галлахер, Палмер, Стерлинг, Джексон.

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп, в свою очередь, доверил место на поле с первых минут следующим исполнителям: Келлехер, Робертсон, ван Дейк, Конате, Брэдли, Эндо, Гравенберх, Эллиотт, Макаллистер, Гакпо, Диас.

Матч между «Челси» и «Ливерпулем» стартует на «Уэмбли» в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.