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Англия. Кубок лиги

​«Ливерпуль» потерял полузащитника в финале Кубка лиги – его унесли на носилках

25 Февраля 2024 • 18:38 Комментировать
Челси
0:0
Ливерпуль
1 3.20 X 3.70 2 2.20
1-й тайм

В воскресенье на «Уэмбли» проходит финальный матч Кубка английской лиги – «Челси» против «Ливерпуля». Ещё по ходу первого тайма Юргену Клоппу пришлось делать вынужденную замену. Дело в том, что травму получил полузащитник Райан Гравенберх. Нидерландец повредил левый голеностоп после того, как против него грубовато сыграл Мойсес Кайседо.

На замену на 28-й минуте вышел номинальный защитник Джо Гомес.

Травма Гравенберха лишь добавит головной боли Юргену Клоппу – финал Кубка лиги из-за травм пропускает ряд игроков, в том числе Мохамед Салах.

Следить за финальным матчем между «Челси» и «Ливерпулем» можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Райан Гравенберх

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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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