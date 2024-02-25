​«Ливерпуль» потерял полузащитника в финале Кубка лиги – его унесли на носилках

В воскресенье на «Уэмбли» проходит финальный матч Кубка английской лиги – «Челси» против «Ливерпуля». Ещё по ходу первого тайма Юргену Клоппу пришлось делать вынужденную замену. Дело в том, что травму получил полузащитник Райан Гравенберх. Нидерландец повредил левый голеностоп после того, как против него грубовато сыграл Мойсес Кайседо.

На замену на 28-й минуте вышел номинальный защитник Джо Гомес.

Травма Гравенберха лишь добавит головной боли Юргену Клоппу – финал Кубка лиги из-за травм пропускает ряд игроков, в том числе Мохамед Салах.

Следить за финальным матчем между «Челси» и «Ливерпулем» можно в текстовой трансляции.