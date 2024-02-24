Чилуэлл рассказал, что для «Челси» важнее: выиграть Кубок лиги или выйти в Лигу чемпионов

Левый защитник и вице-капитан лондонского «Челси» Бен Чилуэлл рассказал, что для его команды важнее: выиграть Кубок лиги или квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Кубок лиги, возможно, более важен, чем попадание в Лигу чемпионов. Я говорю это с точки зрения того, в каком положении в данный момент находится клуб. Молодые игроки нуждаются в трофее. Было бы невероятно добыть победу, учитывая все взлёты и падения», – сказал Чилуэлл в интервью Mail Sport.

Напомним, Бен в нынешнем сезоне провёл всего 11 матчей в Премьер-лиге, где записал на свой актив одну результативную передачу.