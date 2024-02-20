Сунесс дал прогноз на финал Кубка лиги между «Ливерпулем» и «Челси»

Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс сделал прогноз на финальный матч Кубка лиги, в котором мерсисайдская команда сыграет против лондонского «Челси» на «Уэмбли».

«Думаю, у «Челси» есть шансы, но я бы расценил соотношения сил 60 на 40. Думаю, «Ливерпуль» выиграет финал. Команда должна победить, даже несмотря на отсутствие некоторых игроков из-за травмы. Хотя, этот фактор всё же может сыграть против «Ливерпуля», – цитирует Сунесса журналист Саймон Филлипс.

Напомним, в финале Кубка лиги «Ливерпулю» не помогут Трент Александер-Арнольд, Доминик Собослаи и Диогу Жота. Под вопросом находится участие голкипера Алиссона Бекера.