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Сунесс дал прогноз на финал Кубка лиги между «Ливерпулем» и «Челси»

20 Февраля 2024 • 15:45 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
25.02 18:00

Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс сделал прогноз на финальный матч Кубка лиги, в котором мерсисайдская команда сыграет против лондонского «Челси» на «Уэмбли».

«Думаю, у «Челси» есть шансы, но я бы расценил соотношения сил 60 на 40. Думаю, «Ливерпуль» выиграет финал. Команда должна победить, даже несмотря на отсутствие некоторых игроков из-за травмы. Хотя, этот фактор всё же может сыграть против «Ливерпуля», – цитирует Сунесса журналист Саймон Филлипс.

Напомним, в финале Кубка лиги «Ливерпулю» не помогут Трент Александер-Арнольд, Доминик Собослаи и Диогу Жота. Под вопросом находится участие голкипера Алиссона Бекера.

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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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