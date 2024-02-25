​В финале Кубка лиги игроки «Челси» и «Ливерпуля» устроили потасовку

В воскресенье в Англии разыгрывают трофей – в финале Кубка лиги сражаются «Челси» и «Ливерпуль». В концовке первого тайма на поле «Уэмбли» завязалась потасовка. Бен Чилуэлл и Конор Брэдли вели борьбу на фланге и упали чуть ли не в обнимку. Они начали толкаться, после чего к месту событий прибежали и другие футболисты команд. Игроки выплеснули эмоции, благо, до серьёзных действий дело не дошло.

Чилуэлл и Брэдли по итогам эпизода получили по жёлтой карточке. В скором времени игра возобновилась.

Следить за матчем между «Челси» и «Ливерпулем» можно в текстовой трансляции, которая проходит на LiveResult.