Почеттино: «Надеюсь, судейство в финале Кубка лиги будет справедливым – на «Энфилде» с этим были проблемы»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о судействе в преддверии финала Кубка лиги против «Ливерпуля».

25 февраля команды разыграют трофей на «Уэмбли». В предыдущей встрече «Ливерпуля» и «Челси», которая прошла на «Энфилде» 31 января, «красные» отпраздновали крупную победу – 4:1.

«Мы должны быть уверены, что судьи будут справедливы в каждом отдельно взятом эпизоде. Думаю, когда мы играли на «Энфилде», было принято слишком много неоднозначных решений – каждое из них было не в нашу пользу. В ворота соперников не назначили два пенальти. Я хочу, чтобы к нам относились справедливо», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Почеттино.