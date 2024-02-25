Игрок «Челси» Стерлинг сделает укреплённое убежище

Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг построит убежище, так как опасается возможного ограбления. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, Стерлинг представил планы строительства укреплённого особняка с шестью спальнями, охраняемыми воротами и защищёнными телефонными линиями.

Напомним, ранее вингер подвергся ограблению во время своих выступлений на чемпионате мира в Катаре в 2022 году.

В текущем сезоне 29-летний футболист провёл за «Челси» 31 матч, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Отметим, что сегодня, 25 февраля, лондонская команда встретится с «Ливерпулем» в финале Кубка английской лиги. Начало — в 18:00 по московскому времени.