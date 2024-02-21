​Тьяго Силва может пропустить финал Кубка лиги

В воскресенье в Англии разыграют трофей – Кубок лиги. В финале лицом к лицу сойдутся два топ-клуба – «Челси» и «Ливерпуль». Как сообщает портал Goal, опытный защитник лондонской команды Тьяго Силва может пропустить столь важную игру. Отмечается, что 39-летний бразилец ещё не полностью восстановился после повреждения, которое он получил в недавнем дерби против «Кристал Пэлас».

В сезоне 2023/2024 Тьяго Силва поучаствовал в 29 матчах. В них защитник записал на свой счёт три гола.

Финал Кубка английской лиги между «Челси» и «Ливерпулем» стартует 25 февраля в 18:00 по московскому времени.