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Англия. Кубок лиги

​Тьяго Силва может пропустить финал Кубка лиги

21 Февраля 2024 • 15:58 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
25.02 18:00

В воскресенье в Англии разыграют трофей – Кубок лиги. В финале лицом к лицу сойдутся два топ-клуба – «Челси» и «Ливерпуль». Как сообщает портал Goal, опытный защитник лондонской команды Тьяго Силва может пропустить столь важную игру. Отмечается, что 39-летний бразилец ещё не полностью восстановился после повреждения, которое он получил в недавнем дерби против «Кристал Пэлас».

В сезоне 2023/2024 Тьяго Силва поучаствовал в 29 матчах. В них защитник записал на свой счёт три гола.

Финал Кубка английской лиги между «Челси» и «Ливерпулем» стартует 25 февраля в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва

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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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Сегодня, 21 Февраля
15:58 · Англия. Кубок лиги
​Тьяго Силва может пропустить финал Кубка лиги
12:46 · Англия. Премьер-лига
Салах и Нуньес могут пропустить финал Кубка лиги с «Челси»
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15:52 · Англия. Премьер-лига
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15:45 · Англия. Премьер-лига
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12:59 · Англия. Премьер-лига
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16 Февраля
18:45 · Англия. Премьер-лига
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