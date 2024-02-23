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Англия. Кубок лиги

​Почеттино: «Мы регулярно тренируем пенальти»

23 Февраля 2024 • 19:53 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
1 3.20 X 3.70 2 2.12
25.02 18:00

В 2022 году «Челси» дважды проиграл «Ливерпулю» в финалах – в Кубке лиги и Кубке Англии. В обоих случаях матчи завершались со счётом 0:0, а в серии пенальти верх брали «красные». Наставник «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос, тренирует ли команда пенальти перед новым финалом против «Ливерпуля» - в воскресенье команды разыграют Кубок лиги.

«Мы регулярно тренируем пенальти, пробиваем их на тренировках. Говорят, что на тренировках нельзя ощутить то давление при пенальти, которое имеется в официальных матчах. Но, конечно, отработка пенальти входит в нашу идею», - сказал Почеттино в ходе пресс-конференции.

Финал Кубка лиги между «Челси» и «Ливерпулем» пройдёт 25 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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