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Джо Коул: «Почеттино проделывает очень хорошую работу в «Челси»

22 Февраля 2024 • 11:55 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
25.02 18:00

Бывший футболист «Челси» Джо Коул оценил работу главного тренера Маурисио Почеттино у руля лондонского клуба. Напомним, «синие» под руководством аргентинца занимают десятую строчку в Английской премьер-лиге.

«В будущем команда будет ещё больше расти с такими талантливыми игроками. Почеттино проделывает очень хорошую работу в «Челси», футболисты постоянно совершенствуются. Я смотрю каждый матч и вижу, что команда растёт», – цитирует Коула журналист Саймон Филлипс.

В ближайшее воскресенье «Челси» предстоит сыграть в финале Кубка лиги с «Ливерпулем» на «Уэмбли». Недавно команда Почеттино разгромно проиграла мерсисайдцам в АПЛ со счётом 1:4.

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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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