Джо Коул: «Почеттино проделывает очень хорошую работу в «Челси»

Бывший футболист «Челси» Джо Коул оценил работу главного тренера Маурисио Почеттино у руля лондонского клуба. Напомним, «синие» под руководством аргентинца занимают десятую строчку в Английской премьер-лиге.

«В будущем команда будет ещё больше расти с такими талантливыми игроками. Почеттино проделывает очень хорошую работу в «Челси», футболисты постоянно совершенствуются. Я смотрю каждый матч и вижу, что команда растёт», – цитирует Коула журналист Саймон Филлипс.

В ближайшее воскресенье «Челси» предстоит сыграть в финале Кубка лиги с «Ливерпулем» на «Уэмбли». Недавно команда Почеттино разгромно проиграла мерсисайдцам в АПЛ со счётом 1:4.