​Салах пропускает финал Кубка лиги – причина ясна

В воскресенье в Англии будет разыгран Кубок английской лиги. В битве за трофей сойдутся «Ливерпуль» и «Челси».

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля», столкнулся с серьёзными кадровыми трудностями. Ряд игроков команды пропускают финальный матч из-за проблем со здоровьем. В этот список входит звёздный нападающий Мохамед Салах. Портал Goal отмечает, что египтянин не успел восстановиться.

Финальный матч Кубка лиги стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за поединком на «Уэмбли» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.